В Улан-Удэ бомж убил прохожего и уснул рядом с его телом

Мужчина уже был судим за убийство и после отсидки стал бродяжничать



В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, мужчина уже имел судимость за убийство. Несколько лет назад он освободился из колонии и поселился у сестры в Улан-Удэ, однако спустя некоторое время ушел от нее и стал бродяжничать. В последнее время подсудимый обосновался под трубами теплотрассы возле проезжей части на улице Мокрова.



28 мая мужчина в течение дня употреблял спиртное. Вечером возле теплотрассы он заметил прохожего, окрикнул его, попросил закурить, а затем стал беседовать с ним. Во время разговора между мужчинами из-за незначительного повода произошла ссора, в ходе которой бездомный нанес незнакомцу несколько ударов кулаками по голове, от которых потерпевший потерял сознание. Затем злоумышленник оттащил свою жертву в кусты, после чего, дождавшись темноты, добил мужчину несколькими ударами ножа в шею и уснул рядом с покойным. Следующим утром бездомный вернулся к сестре и рассказал об учиненной расправе, после чего попросил отвезти его в полицию.



Суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.



Фото: «Номер один» Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, мужчина уже имел судимость за убийство. Несколько лет назад он освободился из колонии и поселился у сестры в Улан-Удэ, однако спустя некоторое время ушел от нее и стал бродяжничать. В последнее время подсудимый обосновался под трубами теплотрассы возле проезжей части на улице Мокрова.28 мая мужчина в течение дня употреблял спиртное. Вечером возле теплотрассы он заметил прохожего, окрикнул его, попросил закурить, а затем стал беседовать с ним. Во время разговора между мужчинами из-за незначительного повода произошла ссора, в ходе которой бездомный нанес незнакомцу несколько ударов кулаками по голове, от которых потерпевший потерял сознание. Затем злоумышленник оттащил свою жертву в кусты, после чего, дождавшись темноты, добил мужчину несколькими ударами ножа в шею и уснул рядом с покойным. Следующим утром бездомный вернулся к сестре и рассказал об учиненной расправе, после чего попросил отвезти его в полицию.Суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: «Номер один»

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