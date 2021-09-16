В Улан-Удэ сбили «юбилейную» опору освещения

30-й по счету столб снесли в столице Бурятии 15 сентября



15 сентября в МБУ «Горсвет» поступила информация о ДТП на Верхней Березовке, в котором была сбита опора наружного освещения.

«Данная опора стала уже 30-й по счету, которую повредили нетрезвые или невнимательные водители. Специалисты ведомства оперативно отреагировали на заявку и выехали на место аварии для восстановления опоры», - сообщили в «Горсвете».



В учреждении напомнили, что водитель, сбивший опору, несёт «двойную» ответственность. В первую очередь – за нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП, что случается нередко. Во-вторых, нарушитель обязан возместить расходы на восстановление сбитой опоры. Стоимость ее ремонта зависит от объема поврежденного оборудования.



Фото: «Горсвет» «Данная опора стала уже 30-й по счету, которую повредили нетрезвые или невнимательные водители. Специалисты ведомства оперативно отреагировали на заявку и выехали на место аварии для восстановления опоры», - сообщили в «Горсвете».В учреждении напомнили, что водитель, сбивший опору, несёт «двойную» ответственность. В первую очередь – за нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП, что случается нередко. Во-вторых, нарушитель обязан возместить расходы на восстановление сбитой опоры. Стоимость ее ремонта зависит от объема поврежденного оборудования.Фото: «Горсвет»

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