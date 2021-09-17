В Бурятии пожилой водитель «Жигулей» протаранил дом

Пенсионер госпитализирован с травмами





ДТП произошло днем 16 сентября в селе Кижинга. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 70-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107», следуя по ул. Калинина, не справился с управлением и врезался в ограду дома, а затем и в сам дом. В результате аварии пенсионер получил травмы различной степени тяжести.

Еще одно ДТП с пострадавшими произошло в Кабанском районе в 4-х км от села Посольское. Там 45-летний водитель автомобиля «Тойота Виш» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии 65-летний пассажир автомобиля получил многочисленные травмы и был госпитализирован. Как отметили в ГИБДД, водитель «Тойоты» отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.Фото: ГИБДД Бурятии