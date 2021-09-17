В пригороде Улан-Удэ неизвестные украли из магазина кружку с пожертвованиями для храма

Точная сумма похищенного неизвестна



На Бурвводе в торговом центре неизвестные украли кружку с пожертвованиями для храма Владимирской Божьей Матери. Сколько денег находилось в кружке - неизвестно. В последний раз сотрудники храма забирали оттуда пожертвования в июле этого года.



"Дорогие односельчане, была украдена кружка пожертвования для нашего Храма Владимирской Божьей Матери. С июля месяца пожертвования находились в этой кружке, это просто вопиющий факт! Обидно до слез! Верните! Побойтесь Бога!", - написали церковнослужители в местной группе в мессенджере.



Как пояснили "Номер один" в храме, в полицию обращение было, однако точную сумму украденного указать не удалось - деньги в кружке никто не пересчитывает, их просто периодически забирают. В последний раз пожертвования из кружки забирали в июле.



"Сложность в том, что не возможно установить день кражи! Батюшка недели две назад подходил, кружка была на месте и там были пожертвования, определил по весу. Записи с камер наблюдения (в торговом центре, - прим. ред.) хранятся неделю, потом удаляются. Администрация торгового центра не несёт ответственности за сохранность", - рассказали "Номер один" в храме.



Церковнослужители уверены, что кружку с пожертвования могли взять маргиналы, которые часто прогуливаются у торгового центра.



"Всегда можно видеть сборище бомжей, это только они могли украсть кружку для пожертвований, это люди, которые способны на все", - уверены в храме.



Фото: pixabay.com



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