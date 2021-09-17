В Бурятии будут судить сельчанина, чьи собаки загрызли старушку

Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы



Отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, чьи собаки насмерть загрызли пожилую женщину в улусе Шэнэ-Буса в апреле этого года. Сельчанина обвиняют по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, обвиняемый проживал в поселке Челутай Заиграевского района и во дворе своего дома содержал 11 различных породных и беспородных собак. В нарушение действующих правил хозяин допускал свободный выгул животных на улице за оградой без поводков и намордников. При этом его собаки неоднократно нападали на местных жителей, в том числе на детей, однако мужчина на замечания и требования односельчан не реагировал.



В ночь на 4 апреля 2021 года четыре собаки, из числа наиболее агрессивных, вновь покинули территорию его участка и в соседнем улусе Шэнэ-Буса возле дома напали на пожилую 79-летнюю местную жительницу, причинили ей многочисленные укушенные раны, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия.



«На начальном этапе расследования проверялись несколько версий, в том числе версия о нападении на женщину бездомных животных, обращение с которыми входит в полномочия органов местного самоуправления. Однако спустя день местные жители



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение по нему утверждал первый заместитель прокурора Бурятии. Как отметили в надзорном ведомстве, обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.



Фото: «Заиграево Инфо» По данным следствия, обвиняемый проживал в поселке Челутай Заиграевского района и во дворе своего дома содержал 11 различных породных и беспородных собак. В нарушение действующих правил хозяин допускал свободный выгул животных на улице за оградой без поводков и намордников. При этом его собаки неоднократно нападали на местных жителей, в том числе на детей, однако мужчина на замечания и требования односельчан не реагировал.В ночь на 4 апреля 2021 года четыре собаки, из числа наиболее агрессивных, вновь покинули территорию его участка и в соседнем улусе Шэнэ-Буса возле дома напали на пожилую 79-летнюю местную жительницу, причинили ей многочисленные укушенные раны, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия.«На начальном этапе расследования проверялись несколько версий, в том числе версия о нападении на женщину бездомных животных, обращение с которыми входит в полномочия органов местного самоуправления. Однако спустя день местные жители выследили четырех похожих собак , которые были переданы ветеринарам. При исследования в их желудках были обнаружены биологические объекты от потерпевшей. После этого удалось найти свидетелей, которые опознали животных и указали на их хозяина. В ходе допросов и при предъявлении обвинения мужчина признал вину и раскаялся», - сообщили в Следственном ведомстве.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение по нему утверждал первый заместитель прокурора Бурятии. Как отметили в надзорном ведомстве, обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.Фото: «Заиграево Инфо»

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