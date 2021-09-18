В Бурятии произошло землетрясение

Его магнитуда составила 4,2 балла





17 сентября в 21.43 в МЧС Бурятии поступило информация от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН (Иркутск) о том, что на территории Северо-Байкальского района зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2 балла. Его эпицентр находился в 65 километрах юго-восточней поселка Кумора.

Как сообщили в МЧС, толчки не ощущались. Жертв и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.Фото: pixabay.com