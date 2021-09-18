В Бурятии произошло смертельное ДТП на перевале

Столкнулись фура и самосвал



ДТП произошло днем 17 сентября на перевале Пыхта. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 46-летний водитель автомобиля «Фретлайнер» совершил столкновение с самосвалом «Вольво». В результате аварии пассажир фуры от полученных травм скончался, водитель с травмами госпитализирован.



Фото: ГИБДД Бурятии Фото: ГИБДД Бурятии

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