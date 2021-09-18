В Бурятии нерестовый омуль изымают тоннами

За незаконную добычу и сбыт рыбы возбуждено десять уголовных дел





В Бурятии за время проведения второго этапа операции «Путина-2021» из незаконного оборота изъято около двух тонн запрещенного к вылову байкальского омуля. Кроме того, у браконьеров изъято 20 сетей длиною около километра, 7 лодок и один лодочный мотор.

Как сообщили в МВД Бурятии, возбуждено одно уголовное дело по факту незаконной добычи краснокнижного осетра, еще 6 – за незаконную добычу омуля, 3 - по фактам приобретения, хранения и сбыта рыбы, добытой преступным путем. На стадии предварительной проверки находится 19 материалов по фактам незаконной перевозки байкальского эндемика.Так, 14 сентября недалеко от села Истомино на берегу Байкала полицейские при силовой поддержке ОМОНа задержали браконьера. 44-летний местный житель с помощью сети незаконно выловил более 50 особей байкальского омуля. Ущерб составил около 370 тысяч рублей.Мужчина был задержан правоохранителями в тот момент, когда его лодка подошла к берегу. У злоумышленника изъяты лодка, сеть и выловленная рыба. Возбуждено уголовное дело.Фото: МВД Бурятии