В Бурятии мотоциклисты все чаще попадают в аварии

За прошедшие сутки на территории республики зарегистрировано 15 ДТП





17 сентября около 5 часов вечера в Иволгинском районе 55-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», не имеющий права управления ТС, следуя в состоянии алкогольного опьянения по ул. Партизанская с. Сотниково совершил наезд на собаку и допустил падение пассажира. В результате ДТП 60-летняя женщина получила травмы различной степени тяжести.



Вчера ночью в Заиграевском районе 21-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», следуя по ул. Трактовая п. Лесозаводской, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП 14-летняя пассажир с травмами госпитализирована в медицинское учреждение.



В Улан-Удэ в 19 часов 40-летний водитель мотоцикла «Хонда», следуя со стороны ул. Совхозная в направлении ул. Дальневосточная не справился с управлением и совершил наезд на дорожный знак. В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован в БСМП.

Стоит отметить, что все трое не имели прав управления мототранспортом.



Вчера на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 300 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 9 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 7 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 5 человек – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.



Всего же, с начала года в Бурятии произошло 120 аварий с участием водителей мототехники, в которых погибли 12 человек, 9 из них - это молодые люди в возрасте от 21 до 34 лет. Травмы различной степени тяжести получили 89 участников дорожного движения, среди которых 31 несовершеннолетний в возрасте до 18 лет. В 83 случаях водители не имели соответствующих прав управления транспортом. 37 участников аварий находились в состоянии алкогольного опьянения, а 6 нарушителей попали в ДТП, будучи лишенными права управления ТС.



Фото:УГИБДД по Бурятии



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