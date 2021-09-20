В Бурятии из-за пьяного водителя произошло лобовое столкновение двух автомобилей

За прошедшие сутки на территории республики зарегистрировано 15 аварий

18 сентября около 22 часов в Кижингинском районе 42-летний пьяный водитель автомобиля «УАЗ-469» в улусе Ушхайта совершил столкновение с автомобилем «Тойота Ипсум» под управлением водителя 1978 года рождения. В результате ДТП водитель УАЗа с травмами госпитализирован в районную больницу.Днем 19 сентября в Улан-Удэ 33-летний водитель автомобиля «Тойота Краун», следуя по ул. Волочаевская, сбил велосипедиста 2001 года рождения. В результате ДТП велосипедист получил травмы различной степени тяжести.Около 17-30 часов в Заиграевском районе 38-летний водитель мотоцикла «Хонда», следуя по проселочной дороге в направлении СНТ «Ярууна» не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП мотоциклист с переломом ребер госпитализирован в медицинское учреждение."Вчера на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 330 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 16 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 5 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 6 человек – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения", - сообщили в пресс-службе ГИБДД Бурятии.Фото: ГИБДД Бурятии