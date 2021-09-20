Жителя Бурятии поймали с найденным мешком омуля

23-летнему парню грозит уголовная ответственность



Ночью 19 сентября в рамках операции «Путина» на въезде в г. Бабушкин сотрудники ДПС остановили автомобиль, в багажнике которого был обнаружен мешок с омулем. По словам водителя иномарки – 23-летнего местного жителя, рыбу он нашел на берегу озера Байкал неподалеку от поселка при станции Боярский, куда приехал искать металл. Омуль он решил забрать себе для личного употребления, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Теперь парень будет привлечен к уголовной ответственности за приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем,. Ведется дознание.



В МВД напоминают, что на территории республики действует запрет на вылов омуля. Размер причиненного ущерба водным биологическим ресурсам при вылове 1 хвоста байкальского омуля в период нереста составляет 7 280 рублей.



Фото: пресс-служба МВД по Бурятии

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.