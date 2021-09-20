В Улан-Удэ рецидивист обворовывал дома и квартиры

Похищенные вещи мужчина сбывал за бесценок





В Улан-Удэ полицейские задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж в городе и Иволгинском районе.

Как сообщили в МВД Бурятии, злоумышленник, прежде чем проникнуть в жилище, заглядывал в окна и стучал в двери, чтобы убедиться, что там никого нет. Убедившись в отсутствии хозяев, мужчина через окна проникал в квартиры, преимущественно на первом этаже, и похищал имущество.Так, днем 28 июля подозреваемый через приоткрытое окно проник в квартиру, расположенную на первом этаже многоквартирного дома по ул. Буйко. Из жилища он похитил два ноутбука, планшет, беспроводные наушники, сотовый телефон, золотые украшения и копилку с монетами в сумме около восьми тысяч рублей. Общий ущерб составил 113 тысяч рублей.15 сентября злоумышленник проник в квартиру по ул. Мерецкова. Уже находясь в жилище, мужчина выглянул в окно и заметил подъехавший к дому автомобиль. Не успев ничего украсть, он выбежал из жилища и скрылся.16 сентября подозреваемый разбил окно на первом этаже многоквартирного дома по ул. Автотранспортная. Из жилища он похитил серебряные украшения и монеты. В тот же день подозреваемый аналогичным способом проник в жилище 39-летней жительницы села Сотниково и похитил телефон.Часть похищенного имущества изъята полицейскими, остальное мужчина сбыл за бесценок незнакомым людям и в точки скупки.По фактам квартирных краж возбуждены уголовные дела. Как отметили в МВД, злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.Фото: pixabay.com