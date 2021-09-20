В Бурятии пятилетнего ребенка убило током

Мальчик схватился за провода, играя на крыше дома





Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту смерти 5-летнего мальчика в поселке Саган-Нур. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, мальчик проживал вместе с родителями и братом-близнецом в поселке Саган-Нур Мухоршибирского района. 17 сентября, пока мать была на работе, в доме с детьми находился отец. Вечером он отлучился, чтобы помочь сестре по хозяйству. Малышей мужчина оставил одних и запер дверь. Через некоторое время дети сломали окно, через него вылезли на улицу, после чего забрались на крышу дома, где стали играть. Во время игры один из мальчиков схватился рукой за оголенные электрические провода. От удара током ребенок скончался на месте. Его брат спустился на землю и позвал взрослых.«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», - сообщили в Следственном комитете.Фото: Следственный комитет