В Бурятии пьяная женщина без прав устроила аварию с тремя пострадавшими

В ДТП травмы получили ее 11-летний сын и две 17-летние девушки





В Бурятии сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП с участием пьяной женщины-водителя. В результате столкновения двух машин были ранены трое несовершеннолетних.

«Также установлено, что супруг 31-летней жительницы Иволгинского района в марте этого года был задержан сотрудниками ГИБДД в нетрезвом виде и решением суда лишен водительских прав на 18 месяцев. Информация о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей передана в надзорные органы для проверки семьи по месту жительства», - сообщили в ГИБДД.











Как сообщили в Госавтоиспекции, ДТП произошло вечером 18 сентября в Иволгинском районе. 31-летняя местная жительница за рулем автомобиля «Тойота Королла», ехавшая со стороны местности «Халюты», при повороте налево не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с иномаркой под управлением водителя 25-летнего мужчины.В результате аварии травмы получили 11-летний сын нетрезвой автоледи и две 17-летние девушки-пассажиры из машины молодого человека.Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование женщины, результат составил 1,05 мг/л. В отношении нарушительницы составлен административный протокол. Кроме того, выяснилось, что в 2014 году она уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение. Более того, женщина никогда не получала водительских прав.Как пояснила полицейским виновница аварии, машину она взяла без спроса, а перед поездкой выпила два литра пива.Фото и видео: ГИБДД Бурятии