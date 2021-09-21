В Бурятии мотоциклист заживо сгорел в результате ДТП

Очевидцы оказать помощь мужчине не смогли, а стояли и снимали на видео

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП с участием мотоциклиста в Заиграевском районе. Так, информация о происшествии поступила около 19.40 20 сентября. В поселке Заиграево водитель мотоцикла "Урал" не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, в результате чего произошло возгорание транспортного средства.Один человек погиб.Как сообщают очевидцы, водитель сгорел заживо. Однако помощь ему оказать никто не смог. В паблике Весь Улан-Удэ появилось видео с места событий, а также переписка с очевидцем трагедии.На очевидцев, снимавших гибель человека, обрушилась критика."Стоят разговаривают на заднем плане ,он шевелится а оттащить ума не хватило или куртку в речке намочить накинуть";"Вот такой народ, человек горит, а они на телефон снимают. Жесть", - комментируют пользователи Instagram.В Аноним 03 даже появился отдельный пост-обращение к девушке, снимавшей видео."Услышь меня, девушка выложившая видео с места ДТП мотоциклиста в Заиграево. Ты могла спасти человека раз 100, оказать ему первую помощь, но ты начала снимать все это на видео. какой же надо быть с......й .А вдруг ты потом узнаешь что это был твой знакомый, родственник, коллега. как люди дошли до такого...", - написал Аноним.Однако позже выяснилось, что снимавшая оказалась беременной и у нее не было возможности помочь человеку."Люди успокойтесь, почти все очевидцы отписались уже в новостных лентах, что девушка вызвала все службы какие можно. Сама она беременная, доставлена в больницу в шоковом состоянии с угрозой выкидыша. Чем могла помочь беременная девушка на трассе при таком страшном ДТП", - написала пользователь Ольга.Фото: из соцсетей, pixabay.com