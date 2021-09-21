В Улан-Удэ будут судить взяточников из ГИБДД

Они помогали мошенникам обманывать страховые компании
Первый заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих бывших сотрудников ГИБДД. Они обвиняются в 18 эпизодах взяточничества, служебных подлогахв и мошенничестве в сфере страхования.
«По версии следствия, в 2018 году обвиняемые получали взятки за вынесение подложных решений по делам о ДТП. Впоследствии указанные документы использовались участниками организованной преступной группы для хищения средств страховых компаний. Причиненный компаниям ущерб составил 4,5 млн. рублей. Участники преступной группы уже привлечены к уголовной ответственности, в отношении них вынесены обвинительные приговоры», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»
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