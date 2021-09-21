Глава Бурятии выразил соболезнования жителям Пермского края

Алексей Цыденов направил телеграмму



В понедельник, 20 сентября, Глава Бурятии Алексей Цыденов направил телеграмму губернатору Пермского края Дмитрию Махонину в связи с трагическими событиями в г. Пермь.



"Уважаемый Дмитрий Николаевич! От имени жителей Республики Бурятия и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в университете в Перми. В эти скорбные минуты Бурятия разделяет с вами эту трагедию и боль. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим!", - обратился со словами поддержки Алексей Цыденов.



Утром 20 сентября молодой человек открыл стрельбу в Пермском государственном университете. В результате инцидента погибли 6 человек, еще 28 пострадали. Стрелок был обезврежен прибывшим на место происшествия сотрудником ДПС, сейчас нападавший находится в больнице в тяжелом состоянии, пишет



Фото: pixabay.com

В понедельник, 20 сентября, Глава Бурятии Алексей Цыденов направил телеграмму губернатору Пермского края Дмитрию Махонину в связи с трагическими событиями в г. Пермь."Уважаемый Дмитрий Николаевич! От имени жителей Республики Бурятия и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в университете в Перми. В эти скорбные минуты Бурятия разделяет с вами эту трагедию и боль. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим!", - обратился со словами поддержки Алексей Цыденов.Утром 20 сентября молодой человек открыл стрельбу в Пермском государственном университете. В результате инцидента погибли 6 человек, еще 28 пострадали. Стрелок был обезврежен прибывшим на место происшествия сотрудником ДПС, сейчас нападавший находится в больнице в тяжелом состоянии, пишет «Газета.Ru» Фото: pixabay.com

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