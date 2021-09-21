В Бурятии пьяные автомойщики угнали автомобиль клиента

Они катались на чужой машине, пока их не остановил наряд ГИБДД



Утром 17 сентября в полицию Селенгинского района с заявлением об угоне автомобиля обратился 51-летний местный житель. Мужчина рассказал, что накануне решил помыть машину. Работница автомойки заверила его, что поскольку бокс занят, она помоет авто позже и попросила оставить ключи. Автовладелец оставил иномарку на парковке, сообщив, что приедет за автомобилем утром.

Вернувшись утром, мужчина не обнаружил свою машину и обратился в полицию.



Как выяснилось, 35-летняя мойщица со своим 37-летним сожителем после завершения рабочего дня закрыли автомойку и ушли домой, где стали распивать спиртное. Ночью пара вспомнила, что забыла занести в помещение ковер, который сушился на улице, и решила вернуться.



Вернувшись в помещение автомойки, сожители решили угнать автомобиль, ключи от которого оставил клиент. Завладев иномаркой, злоумышленники в компании друзей катались по городу. Вскоре автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД. Водителя за езду в пьяном виде привлекли к административной ответственности и отправили под арест на 10 суток. Иномарку поместили на штрафстоянку. В настоящее время она возвращена владельцу.



«За неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 166 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до семи лет», - сообщили в МВД Бурятии.



Напомним,



Фото: pixabay.com Вернувшись утром, мужчина не обнаружил свою машину и обратился в полицию.Как выяснилось, 35-летняя мойщица со своим 37-летним сожителем после завершения рабочего дня закрыли автомойку и ушли домой, где стали распивать спиртное. Ночью пара вспомнила, что забыла занести в помещение ковер, который сушился на улице, и решила вернуться.Вернувшись в помещение автомойки, сожители решили угнать автомобиль, ключи от которого оставил клиент. Завладев иномаркой, злоумышленники в компании друзей катались по городу. Вскоре автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД. Водителя за езду в пьяном виде привлекли к административной ответственности и отправили под арест на 10 суток. Иномарку поместили на штрафстоянку. В настоящее время она возвращена владельцу.«За неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 166 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до семи лет», - сообщили в МВД Бурятии.Напомним, схожий случай произошел в начале сентября в Улан-Удэ. 23-летний работник одной из автомоек города также угнал машину клиента и отправился с друзьями кататься по городу. В итоге ранним утром следующего дня на ул. Тобольская пьяная компания сбила 13-летнего подростка. Не оказав пострадавшему помощи, водитель и все пассажиры иномарки сбежали с места ДТП. Однако вскоре всех задержали. За пьяную езду и оставление места ДТП водителя арестовали на 15 суток. По факту угона было возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com

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