В Улан-Удэ начались апелляционные слушания по делу Баира Жамбалова

Приговор Прибайкальского райсуда обжаловали все участники процесса





Сегодня в два часа дня в Верховном суде Бурятии началось рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Прибайкальского райсуда по уголовному делу в отношении бывшего вице-спикера Хурала Баира Жамбалова.

В мае Прибайкальский райсуд признал г-на Жамбалова виновным по статьям «Нарушении правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности». Экс-вице-спикера приговорили к 6 годам 1 месяцу колонии-поселения.Приговор обжаловали все участники громкого процесса. Отец погибшей девушки Максим Бурчевский посчитал его слишком мягким. По его словам, его семью устроило бы 8 лет колонии общего режима. К потерпевшей стороне присоединилась прокуратура. Также апелляционную жалобу на решение райсуда подала и защита Баира Жамбалова. Как уже сообщал «Номер один», бывший вице-спикер Хурала Бурятии не считает себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях.Напомним, ДТП произошло вечером 5 января 2020 года в районе села Батурино. По версии следствия, что за рулём джипа «Тойота Лена Краузер» на котором была насмерть сбита переходившая дорогу 17-летняя Галина Бурчевская, был именно Баир Жамбалов.Отметим, вскоре после вынесения приговора судья Прибайкальского районного суда Олег Абидуев внезапно вышел в отставку.Фото: «Номер один»