В Бурятии попавшего в ДТП мужчину зажало в искореженном автомобиле

Чтобы достать пострадавшего, спасателям пришлось срезать сиденья и дверь





Сегодня утром на номер «112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе вблизи поселка Селенгинск. В числе прочих экстренных служб на место происшествия направились пожарные подразделения.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на момент прибытия пожарных в искореженном автомобиле был зажат человек. Огнеборцы под руководством сотрудников ГИБДД отбуксировали разбитый автомобиль из кювета, а затем с помощью инструмента срезали пассажирское и водительское сиденья, а также дверь. Отодвинув панель, пострадавшего извлекли из автомобиля и передали медикам.Фото: «Номер один»