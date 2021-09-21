В Бурятии дети два часа дрейфовали на озере в дырявой лодке

Трагедии удалось избежать благодаря оказавшемуся на берегу рыбаку





Вечером 19 сентября в МЧС Бурятии поступило сообщение, что на озере Сосновое от берега относит лодку, в которой находятся двое детей. На место происшествия оперативно выдвинулись инспекторы ГИМС и полицейские.

Прибыв на озеро, инспекторы подплыли к лодке, уже почти наполовину заполненной водой. Спасатели пересадили подростков в свой катер, взяли лодку на буксир и вернулись на берег. Детей передали медикам для осмотра. Их здоровью в настоящее время ничего не угрожает.Как выяснилось, два брата, 11 и 9 лет, учащиеся Сосновоозерской средней школы, решили порыбачить, для чего воспользовались находящейся на берегу чужой лодкой. Мальчики отплыли от берега, отталкиваясь шестом, но вскоре старший брат выронил его из рук. Ветром лодку с детьми стало относить на середину озера. Братья предпринимали попытки грести руками, однако это не принесло результата. Около двух часов лодка дрейфовала к середине водоема. При этом в ее борту была трещина, через которую поступала вода. К счастью, на берегу озера появился рыбак. Дети криками привлекли его внимание, после чего мужчина позвонил в полицию и сообщил о происшествии.Фото: МЧС Бурятии