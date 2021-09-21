Прокурор запросил для Жамбалова колонию общего режима

По мнению гособвинителя, у подсудимого нет смягчающих обстоятельств (материал обновляется)





Рассмотрение апелляционных жалоб по делу бывшего вице-спикера Хурала Баира Жамбалова началось в Верховном суде Бурятии с получасовым опозданием. Причиной этого стало большое количество журналистов, прибывших освещать процесс.

В начале рассмотрения Баир Жамбалов высказал несогласие по поводу видеосъемки процесса, остальные участники не возражали. Судебная коллегия по уголовным делам в составе трёх судей разрешила вести записи. Суд перешёл к рассмотрению дела по существу.





Прокурор, настаивая на ужесточении наказания, заявил, что районный суд пренебрёг тем, что подсудимый скрылся с места преступления, не стал сотрудничать со следствием и в этой связи смягчающих обстоятельств по данному делу нет. Он попросил суд назначить Жамбалову 6 лет колонии общего режима.





Отец погибшей девушки Максим Бурчевский поддержал позицию обвинения и также попросил назначить Жамбалову наказание в колонии общего режима.





Представители защиты Баира Жамбалова напирали на многочисленные, по их мнению, нестыковки в деле, в связи с чем право на защиту подсудимого было нарушено.





Так адвокат подсудимого Александр Тармаханов сообщил, что приговор суда первой инстанции не обоснован.







- Нет никаких доказательств, что мой подзащитный был за рулём. На свидетелей оказывалось давление. Суд не принял данные генетической экспертизы - следы Пилосяна на руле джипа "Тойота Ленд Краузер Прадо". И нет даже юридических оснований усиливать наказание для подзащитного, поскольку наказание по делам о ДТП, совершенных по неосторожности, обычно предполагает лишение свободы в виде колонии-поселения, - сказал он.





Баир Жамбалов поддержал своих адвокатов. Он заявил о политизированности процесса и колоссальном давлении на органы следствия.







- Я не совершал преступление. Как вы думаете, здравомыслящий человек Пилосян, имеющий троих детей - зачем ему было брать на себя преступление? Нет никаких доказательств и доводов против меня. Прошу суд принять справедливое решение и вынести оправдательный приговор, - заявил он.







В настоящее время судьи удалились в совещательную комнату для вынесения решения.



Их было заявлено восемь человек, что вместе с участниками создавало «нарушение ограничительных мер» - в связи с коронавирусом рассадка в зале заседаний предполагалось более широкой. Мест для всех могло не хватить.Судьи долго совещались, пускать ли на процесс всех журналистов. Лишь спустя полчаса было решено рассмотреть дело в другом, более просторном зале, куда вошли все журналисты.Фото: «Номер один»