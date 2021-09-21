21.09.2021
Верховный суд Бурятии оставил приговор Баиру Жамбалову без изменений

Верховный суд Бурятии оставил приговор Баиру Жамбалову без изменений

Жалобы всех участников процесса оставлены без удовлетворения

Сегодня Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционные жалоб на приговор Прибайкальского райсуда по уголовному делу в отношении бывшего вице-спикера Хурала Баира Жамбалова. По итогам их рассмотрения решение райсуда – 6 лет и 1 месяц колонии-поселения - оставлено без изменений, а жалобы сторон – без удовлетворения.

Напомним, в мае Прибайкальский райсуд признал г-на Жамбалова виновным по статьям «Нарушении правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности». Экс-вице-спикера приговорили к 6 годам 1 месяцу колонии-поселения.

Приговор обжаловали все участники громкого процесса. Отец погибшей девушки Максим Бурчевский посчитал его слишком мягким. По его словам, его семью устроило бы 8 лет колонии общего режима. К потерпевшей стороне присоединилась прокуратура. Также апелляционную жалобу на решение райсуда подала и защита Баира Жамбалова. Как уже сообщал «Номер один», бывший вице-спикер Хурала Бурятии не считает себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях.

ДТП произошло вечером 5 января 2020 года в районе села Батурино. По версии следствия, что за рулём джипа «Тойота Лена Краузер» на котором была насмерть сбита переходившая дорогу 17-летняя Галина Бурчевская, был именно Баир Жамбалов.

Отметим, вскоре после вынесения приговора судья Прибайкальского районного суда Олег Абидуев внезапно вышел в отставку.

Фото: «Номер один»
жамбалов


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