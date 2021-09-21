Жительница Бурятии зарезала сожителя-наркомана

По словам женщины, мужчина постоянно избивал ее и угрожал убить





Днем 19 сентября в одном из домов села Иркилик было обнаружено тело 53-летнего мужчины с колото-резаным ранением груди. По данному факту Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В совершении преступления подозревается 52-летняя сожительница покойного. В ходе допроса она заявила, что совершила убийство, обороняясь от нападения со стороны мужчины. Версия подозреваемой женщины будет объективно проверена в ходе предварительного следствия, после чего на основании собранных доказательств ее действиям будет дана окончательная правовая оценка», - сообщили в следственном ведомстве.По данным следствия, мужчина и женщина проживали вместе пять лет. В последнее время в семье участились конфликты на почве ревности. Из показаний подозреваемой следует, что сожитель употреблял спиртное и наркотики. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он часто из-за надуманных подозрений угрожал ей убийством и наносил побои. В правоохранительные органы женщина не обращалась, опасаясь мести.Днем 19 сентября мужчина вновь употреблял спиртное, после чего дома напал на сожительницу, стал ее избивать, а затем схватил нож и принялся угрожать расправой. Женщина вырвала из рук пьяного сожителя оружие и нанесла ему в ответ удар клинком в грудь. От полученной раны мужчина скончался на месте.«В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины преступления. При осмотре в доме обнаружено вещество, предположительно являющееся наркотическим средством, которое передано экспертам для определения его состава. На теле женщины имеются повреждения, которые будут зафиксированы в ходе судебно-медицинской экспертизы и сопоставлены с ее показаниями о нападении. Окончательное решение о квалификации действий женщины будет принято на основании объективного анализа всех собранных доказательств», - отметили в Следственном комитете.Фото: «Номер один»