В Бурятии женщина погибла в перевернувшемся УАЗе

Авария произошла на севере республики





ДТП произошло днем 21 сентября в Северобайкальском районе Бурятии на дороге между Куморой и Новым Уояном. 60-летний водитель автомобиля УАЗ-39095 не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии 53-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте.Фото: «Номер один»