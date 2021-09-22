В Бурятии женщина погибла в перевернувшемся УАЗе

Авария произошла на севере республики
ДТП произошло днем 21 сентября в Северобайкальском районе Бурятии на дороге между Куморой и Новым Уояном. 60-летний водитель автомобиля УАЗ-39095 не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии 53-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте.
Фото: «Номер один»
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.