В Закаменске ночью сгорел дом

Жильцы успели покинуть горящее здание через окно





В ночь с 21 на 22 сентября на номер «112» поступило сообщение о пожаре в одном из домов Закаменстка. На момент прибытия огнеборцев горела одна из квартир 3-квартирного частично жилого дома, пристроенная веранда и кровля по всей площади здания.







К счастью, внутри уже никого не было: житель дома неподалеку, обнаружив пожар, сообщил об этом в пожарную охрану, а затем позвонил родственнице семьи, проживающей в доме. Вместе они разбудили жильцов, и, так как веранда была охвачена огнем, помогли им выбраться через окно.





Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на ликвидацию открытого горения потребовалось больше часа. Пролив и разбор места пожара заняли еще час. В результате пожара сгорела кровля дома, выгорела жилая квартира. Причина пожара устанавливается. Жильцы размещены у родственников.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС