Жительница Бурятии выплатила штраф, испугавшись замены наказания

Женщина быстро нашла 150 тысяч рублей



В Бурятии угроза замены наказания побудила должницу уплатить уголовный штраф в размере 150 тысяч рублей за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.



Как стало известно, ранее в отношении 27-летней жительницы города Закаменск было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемая была признана виновной по статье мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения с выплатой уголовного штрафа в размере 150 тысяч рублей с рассрочкой ежемесячно в течение четырех лет.



На основании исполнительного документа в службе судебных приставов было возбуждено производство о взыскании уголовного штрафа. Однако, должница не торопилась оплачивать установленный судом ежемесячный платеж по уголовному штрафу. Выплата суммы штрафа была произведена только после вынесения судебным приставом-исполнителем представления о замене штрафа иным видом наказания.



- На следующий день, после вынесения представления в суд, должница изыскала денежные средства для оплаты уголовного штрафа в полном объеме. На сегодняшний день денежные средства в размере 150 тысяч рублей перечислены в доход государства, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - отмечает Эдуард Цыбиков, исполняющий обязанности начальника Закаменского районного отделения.



Фото: "Номер один"



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