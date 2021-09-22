В Улан-Удэ высокопоставленный чиновник погорел на дорожном ограждении

Анатолия Урбанова будут судить за халатность



Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МУ «Улан-Удэстройзаказчик», а ныне начальника Управления капстроительства правительства РБ Анатолия Урбанова. Его обвиняют в халатности.

По данным следствия, 13 мая 2019 года обвиняемый от лица возглавляемого учреждения заключил контракт с коммерческой организацией на выполнение работ по ремонту автодороги по улице Гвардейская в Улан-Удэ. Контракт, в том числе, предполагал установку на дороге пешеходного ограждения из 848 секций, количество которых было завышено из-за ошибки в проектно-сметной документации.



«При исполнении контракта, его уточнении и заключении дополнительных соглашений данная ошибка заказчиком не выявлена, хотя являлась очевидной в силу простого соотношения огораживаемого расстояния и размера элементов самого ограждения. В итоге подрядчиком пешеходное ограждение выполнено всего из 132 секций, однако в предъявленных к оплате документах по-прежнему значилось завышенное число в 848 элементов. 14 ноября 2019 года директор учреждения без должного строительного контроля и без выезда к месту проведения ремонта принял результаты работ по документам в полном объеме. На основании подписанных им актов казной произведен расчет с подрядчиком, которому из-за несоответствия количества секций незаконно переплачено более 6,5 млн. рублей, чем причинен крупный ущерб местному бюджету», - рассказали подробности дела в Следственном комитете.



На днях первый заместитель прокурора Бурятии утвердил по делу обвинительное заключение. Он уже направлено в суд для рассмотрения по существу.



Напомним, в феврале прошлого года Анатолий Урбанов покинул пост директора «Улан-Удэстройзаказчика», а спустя несколько месяцев был назначен начальником Управления капитального строительства правительства Бурятии. На этом посту он сменил Виктора Гуслякова, который уже получил судимость по статье «Служебный подлог», а сейчас обвиняется



Фото: «Номер один»



По данным следствия, 13 мая 2019 года обвиняемый от лица возглавляемого учреждения заключил контракт с коммерческой организацией на выполнение работ по ремонту автодороги по улице Гвардейская в Улан-Удэ. Контракт, в том числе, предполагал установку на дороге пешеходного ограждения из 848 секций, количество которых было завышено из-за ошибки в проектно-сметной документации.«При исполнении контракта, его уточнении и заключении дополнительных соглашений данная ошибка заказчиком не выявлена, хотя являлась очевидной в силу простого соотношения огораживаемого расстояния и размера элементов самого ограждения. В итоге подрядчиком пешеходное ограждение выполнено всего из 132 секций, однако в предъявленных к оплате документах по-прежнему значилось завышенное число в 848 элементов. 14 ноября 2019 года директор учреждения без должного строительного контроля и без выезда к месту проведения ремонта принял результаты работ по документам в полном объеме. На основании подписанных им актов казной произведен расчет с подрядчиком, которому из-за несоответствия количества секций незаконно переплачено более 6,5 млн. рублей, чем причинен крупный ущерб местному бюджету», - рассказали подробности дела в Следственном комитете.На днях первый заместитель прокурора Бурятии утвердил по делу обвинительное заключение. Он уже направлено в суд для рассмотрения по существу.Напомним, в феврале прошлого года Анатолий Урбанов покинул пост директора «Улан-Удэстройзаказчика», а спустя несколько месяцев был назначен начальником Управления капитального строительства правительства Бурятии. На этом посту он сменил Виктора Гуслякова, который уже получил судимость по статье «Служебный подлог», а сейчас обвиняется в превышении должностных полномочий Фото: «Номер один»

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