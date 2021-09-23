В Бурятии пропали добровольцы, ушедшие искать пропавшего рыбака

Группа из пяти человек не вышла на связь





22 сентября в МЧС Бурятии поступила информация о том, что группа добровольцев, ушедших на поиски пропавшего рыбака, не вышла на связь в установленное время.

Напомним, 9 сентября во время сплава по реке Снежной опрокинулась лодка, в которой находились три рыбака. Двум из них удалось выбраться на берег, третий, подхваченный течением, пропал из их поля зрения. Нескольких дней мужчину искали спасатели. Они обследовали участок русла реки Снежной вверх по течению до слияния с рекой Селенгинкой протяженностью около 20 километров. Однако, безрезультатно.Позднее, 15 сентября, из Выдрино вышла группа добровольцев, собранная родственниками пропавшего рыбака. Пятеро мужчин направились в район реки Снежной с намерением осмотреть местность. 20 числа они должны были выйти на связь, но до сегодняшнего дня этого не сделали. В экстренные службы об этом сообщили их родные.На поиски группы направлены спасатели на аэролодках, сообщили в МЧС Бурятии.Фото: МЧС Бурятии