В Сотниково разграбили микрорайон с домами для сирот

"Молодежный" находится в удручающем состоянии



В микрорайоне "Молодежный" поселка Сотниково, где несколько лет назад получили дома дети-сироты, царит хаос. О состоянии микрорайона рассказал местная жительница.



"В Сотниково микр. "Молодежный" происходит нечто, на что всем совершенно наплевать! Весь поселок разбит и разграблен! А вроде как собирались маневренный фонд создавать. Сироты звонят в ГБУ "СЕМЬЯ" просят дать им хоть какое то жилье как временное, а им отвечают что поселок не жилой. А между тем, поселок доламывают прямо средь бела дня. Что уж говорить о ночном времени, если днем такое творится..", - написал анонимный пользователь.



В комментариях к посту пользователи шокированы состоянием микрорайона.



"Просто сделали деньги на сиротах! Построили картонные дома!", - пишет Максим.



"Нда уж. Тут власти точно не отреагируют, да?", - пишет Наталья.



"А кто эти люди, которые тащат ломают?", - вопрошает Мария.



Напомним, с



В конце 2019 года жители микрорайона «Молодежный» отстояли в Верховном суде Бурятии право на достойное жилье. Согласно решению суда, детям-сиротам, получившим дефектное жилье, чиновники должны были выдать новые квартиры. .







Фото: Аноним 03

В микрорайоне "Молодежный" поселка Сотниково, где несколько лет назад получили дома дети-сироты, царит хаос. О состоянии микрорайона рассказал местная жительница."В Сотниково микр. "Молодежный" происходит нечто, на что всем совершенно наплевать! Весь поселок разбит и разграблен! А вроде как собирались маневренный фонд создавать. Сироты звонят в ГБУ "СЕМЬЯ" просят дать им хоть какое то жилье как временное, а им отвечают что поселок не жилой. А между тем, поселок доламывают прямо средь бела дня. Что уж говорить о ночном времени, если днем такое творится..", - написал анонимный пользователь.В комментариях к посту пользователи шокированы состоянием микрорайона."Просто сделали деньги на сиротах! Построили картонные дома!", - пишет Максим."Нда уж. Тут власти точно не отреагируют, да?", - пишет Наталья."А кто эти люди, которые тащат ломают?", - вопрошает Мария.Напомним, с кандал с сиротскими домами в Сотниково длится с 2015 года, тогда более 250 воспитанников детдомов получили жилье в микрорайоне Молодежный в Сотниково. Многие дома оказались непригодны для проживания: в них появились плесень, грибок и трещины на стенах. Сироты начали обращаться в суды. Апогеем скандала стало уголовное дело в отношении замминистра строительства РБ Сергея Рыбальченко и бизнесмена Сергея Домшоева. В результате чиновник провел в СИЗО ровно год. В начале декабря 2019 года его освободили из-под стражи, сейчас дело рассматривается в суде.В конце 2019 года жители микрорайона «Молодежный» отстояли в Верховном суде Бурятии право на достойное жилье. Согласно решению суда, детям-сиротам, получившим дефектное жилье, чиновники должны были выдать новые квартиры. . В феврале 2020 года глава Бурятии проводил встречу с жителями поселка. Тогда были обсуждены вопросы переселения, помощи в обслуживании жилых домов, проверки состояния жилья и другие проблемы. Тогда по результатам встречи были приняты решения: создать управляющую компанию по обслуживанию жилищного фонда микрорайона; проверить качество воды; установить камеры наружного видеонаблюдения; проверить порядок ценообразования в продовольственном магазине на территории микрорайона; составить и контролировать график откачки выгребных ям и т.д. Но, судя по сообщениям местных жителей, воз и ныне там.Фото: Аноним 03

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