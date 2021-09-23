В Бурятии два мотоциклиста погибли после столкновения со столбом

Один умер сразу, второй по пути в больницу





Смертельное ДТП произошло днем 22 сентября в Селенгинском районе Бурятии. Как сообщили в сообществе «Селенга-инфо.24/7», 39-летний водитель мотоцикла ИЖ «Юпитер» не справился с управлением, выехал на бордюр, после чего врезался в электроопору. Мужчина погиб на месте.

Пассажир мотоцикла, 47-летний мужчина, также получил тяжелые травмы и скончался по дороге во время транспортировки в Гусиноозерскую ЦРБ.Оба погибших были жителями поселка Гусиное Озеро. Сообщается, что водитель мотоцикла не имел прав.Фото: «Селенга-инфо.24/7»