В Бурятии два мотоциклиста погибли после столкновения со столбом

Один умер сразу, второй по пути в больницу
Смертельное ДТП произошло днем 22 сентября в Селенгинском районе Бурятии. Как сообщили в сообществе «Селенга-инфо.24/7», 39-летний водитель мотоцикла ИЖ «Юпитер» не справился с управлением, выехал на бордюр, после чего врезался в электроопору. Мужчина погиб на месте.
Пассажир мотоцикла, 47-летний мужчина, также получил тяжелые травмы и скончался по дороге во время транспортировки в Гусиноозерскую ЦРБ.
Оба погибших были жителями поселка Гусиное Озеро. Сообщается, что водитель мотоцикла не имел прав.
Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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