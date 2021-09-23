В Улан-Удэ три подростка сбежали из реабилитационного центра

Все беглецы склонны к бродяжничеству



В Улан-Удэ полицейские разыскивают трех воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый»». Поздним вечером 22 сентября подростки самовольно покинули лечебное учреждение, расположенное в Советском районе.

Разыскиваются:



Григорьев Виктор Павлович, 2005 года рождения.



Приметы: европейской внешности, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие, особые приметы-порезы на запястьях.



Был одет: футболка синего цвета, штаны спортивные синие с белыми лампасами, кеды синего цвета.



Жаркой Лев Константинович, 2004 года рождения.



Приметы: европейской внешности, рост 185 см, худощавого телосложения, волосы длинные русые, обесцвеченная челка, особые приметы - шрамы на запястье.



Был одет: футболка зеленого цвета, брюки черные, кроссовки черно-серого цвета.



Тихонов Виктор Игоревич, 2006 года рождения.



Приметы: европейской внешности, рост 172 см, худощавого телосложения, волосы темные, коротко стриженые, особые приметы - шрамы на запястье.



Был одет: футболка синего цвета, брюки черные, тапочки, сотового телефона.



С собой беглецы взяли два покрывала бежево-коричневого цвета в крупную клетку. Все разыскиваемые склоны к бродяжничеству, ранее уходили, сообщили в МВД Бурятии.



При наличии какой-либо информации о разыскиваемых подростках полиция просит сообщить по тел.: 21-02-02, 29-58-02, 29-58-73 или 102. Разыскиваются:Приметы: европейской внешности, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие, особые приметы-порезы на запястьях.Был одет: футболка синего цвета, штаны спортивные синие с белыми лампасами, кеды синего цвета.Приметы: европейской внешности, рост 185 см, худощавого телосложения, волосы длинные русые, обесцвеченная челка, особые приметы - шрамы на запястье.Был одет: футболка зеленого цвета, брюки черные, кроссовки черно-серого цвета.Приметы: европейской внешности, рост 172 см, худощавого телосложения, волосы темные, коротко стриженые, особые приметы - шрамы на запястье.Был одет: футболка синего цвета, брюки черные, тапочки, сотового телефона.С собой беглецы взяли два покрывала бежево-коричневого цвета в крупную клетку. Все разыскиваемые склоны к бродяжничеству, ранее уходили, сообщили в МВД Бурятии.При наличии какой-либо информации о разыскиваемых подростках полиция просит сообщить по тел.: 21-02-02, 29-58-02, 29-58-73 или 102.

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.