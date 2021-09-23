В Улан-Удэ три подростка сбежали из реабилитационного центра

Все беглецы склонны к бродяжничеству
В Улан-Удэ полицейские разыскивают трех воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый»». Поздним вечером 22 сентября подростки самовольно покинули лечебное учреждение, расположенное в Советском районе.
Разыскиваются:
Григорьев Виктор Павлович, 2005 года рождения.
Приметы: европейской внешности, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие, особые приметы-порезы на запястьях.
Был одет: футболка синего цвета, штаны спортивные синие с белыми лампасами, кеды синего цвета.
Жаркой Лев Константинович, 2004 года рождения.
Приметы: европейской внешности, рост 185 см, худощавого телосложения, волосы длинные русые, обесцвеченная челка, особые приметы - шрамы на запястье.
Был одет: футболка зеленого цвета, брюки черные, кроссовки черно-серого цвета.
Тихонов Виктор Игоревич, 2006 года рождения.
Приметы: европейской внешности, рост 172 см, худощавого телосложения, волосы темные, коротко стриженые, особые приметы - шрамы на запястье.
Был одет: футболка синего цвета, брюки черные, тапочки, сотового телефона.
С собой беглецы взяли два покрывала бежево-коричневого цвета в крупную клетку. Все разыскиваемые склоны к бродяжничеству, ранее уходили, сообщили в МВД Бурятии.
При наличии какой-либо информации о разыскиваемых подростках полиция просит сообщить по тел.: 21-02-02, 29-58-02, 29-58-73 или 102.
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