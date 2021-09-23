В Бурятии на поиски пропавших добровольцев вылетел вертолет

Следов пропавшей группа обнаружить пока не удалось



Как сообщили в пресс-службе МЧС Бурятии, в настоящее время на реках Снежная, Селенгинка, Ара-Буректай продолжаются поиски пяти жителей Выдрино , ушедших 15 сентября в район, где опрокинулась лодка с рыбаками. В ней находились три человека, один не добрался до берега - он числится пропавшим без вести. Родственники собрали добровольцев на его поиски, но 20 сентября в назначенное время их группа не вышла на связь.

21 сентября спасатели на аэроглиссере поднялись до стрелки рек Снежная и Селенгинка. Следов группы обнаружено не было. Выше порога «Серая Ямка» сотрудники МЧС разбили лагерь, сегодня поисково-спасательные работы были возобновлены. Из-за невозможности дальнейшего применения плавсредств сотрудники МЧС пошли пешком и осмотрели участок береговой линии, продвигаясь вверх вдоль реки Ара-Буректай. Поскольку продвижение наземных групп затрудняет сложный рельеф местности, им в помощь направлен вертолет Ми-8 МЧС.



Фото: МЧС Бурятии 21 сентября спасатели на аэроглиссере поднялись до стрелки рек Снежная и Селенгинка. Следов группы обнаружено не было. Выше порога «Серая Ямка» сотрудники МЧС разбили лагерь, сегодня поисково-спасательные работы были возобновлены. Из-за невозможности дальнейшего применения плавсредств сотрудники МЧС пошли пешком и осмотрели участок береговой линии, продвигаясь вверх вдоль реки Ара-Буректай. Поскольку продвижение наземных групп затрудняет сложный рельеф местности, им в помощь направлен вертолет Ми-8 МЧС.Фото: МЧС Бурятии

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.