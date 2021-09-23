23.09.2021
Родственница умершего жителя Бурятии оформила на него кредитную карту

Родственница умершего жителя Бурятии оформила на него кредитную карту

Женщина похитила 100 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска отделения полиции по Кижингинскому району в Забайкальском крае задержали подозреваемую в мошенничестве. В марте 2020 года 30-летняя жительница соседнего региона оформила кредитную карту на имя умершего родственника, который незадолго до переезда в Забайкальский край проживал в с. Новокижингинск, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Так, женщина, сменив пароль, зашла в банковское приложение на телефоне погибшего и подала заявку на выдачу ей кредитной карты лимитом в 100 тысяч рублей. Полученные средства она перевела на свою карту и распорядилась ими по своему усмотрению. При этом на протяжении полутора лет гражданка не исполняла кредитных обязательств, считая, что они будут аннулированы в связи со смертью заемщика. Задолженность по кредитной карте составила более 126 тысяч рублей.

"В содеянном жительница Забайкальского края призналась полицейским и возместила причиненный ущерб. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Трудоустроена. Возбуждено уголовное дело", - добавили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Фото: pixabay.com
мошенничество


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