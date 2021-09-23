Родственница умершего жителя Бурятии оформила на него кредитную карту

Женщина похитила 100 тысяч рублей



Сотрудники уголовного розыска отделения полиции по Кижингинскому району в Забайкальском крае задержали подозреваемую в мошенничестве. В марте 2020 года 30-летняя жительница соседнего региона оформила кредитную карту на имя умершего родственника, который незадолго до переезда в Забайкальский край проживал в с. Новокижингинск, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Так, женщина, сменив пароль, зашла в банковское приложение на телефоне погибшего и подала заявку на выдачу ей кредитной карты лимитом в 100 тысяч рублей. Полученные средства она перевела на свою карту и распорядилась ими по своему усмотрению. При этом на протяжении полутора лет гражданка не исполняла кредитных обязательств, считая, что они будут аннулированы в связи со смертью заемщика. Задолженность по кредитной карте составила более 126 тысяч рублей.



"В содеянном жительница Забайкальского края призналась полицейским и возместила причиненный ущерб. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Трудоустроена. Возбуждено уголовное дело", - добавили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Фото: pixabay.com



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