20-летняя жительница Бурятии попала в колонию за попытку убить отчима

Она нанесла пенсионеру несколько ударов ножом





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летней жительницы села Кижинга, обвиняемой в покушении на убийство.

По данным следствия, 24 марта обвиняемая вместе с сестрой употребляла спиртное, после чего под вечер вернулась домой. В квартире находился 72-летний сожитель ее матери, который отругал пьяную девушку и попытался выгнать ее на улицу. В этот момент обвиняемая схватил на кухне нож и нанесла им несколько ударов в шею и лицо пенсионера. На крики в квартиру зашел сосед, который оттолкнул девушку от потерпевшего, предотвратив дальнейшее нападение. После этого раненому мужчине оказали необходимую помощь.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, суд признал подсудимую виновной и приговорил к 6 годам колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда.Фото: «Номер один»