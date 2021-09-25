В Бурятии из-за скотины в ДТП погибли трое и пострадали 25 человек

За 2021 год участились дорожные аварии с сельскохозяйственными животными



В Бурятии растет количество ДТП с участием сельскохозяйственных животных. Так, по данным Минсельхозпрод по Бурятии за прошедший период 2021 года уже зарегистрировано 47 случаев наездов железнодорожного транспорта на крупный рогатый скот, а также 122 ДТП с наездом автомобиля на животное. В результате дорожных аварий погибли 3 человека и 25 пострадали.



При этом, контроль за соблюдение правил выпаса сельхозживотных возложен на районные административные комиссии. Выпас животных должен осуществляться на огороженных или неогороженных пастбищах, под надзором владельцев или по договору с пастухом в специально отведённых муниципалитетами местах. За нарушения правил выпаса предусмотрены штрафные санкции. Для граждан - от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 2 до 6 тысяч рублей, для юр.лиц - от 4 до 10 тысяч рублей.



Отметим, полную ответственность за ДТП несет в первую очередь владелец животного. В случае аварии с КРС, пострадавшему автовладельцу необходимо обратиться в

правоохранительные органы, где устанавливается владелец животного, а затем в судебном порядке будет вынесено решение и назначена мера наказания

владельца скота.



фото: pixabay.com

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