В Бурятии за выходные произошло 74 ДТП

В одном из них пострадала женщина



За прошедшие выходные дни на территории Бурятии зарегистрировано 74 аварии с механическими повреждениями ТС, в том числе 1 ДТП в котором пострадал 1 человек, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Бурятии.



В Бичурском районе 34-летний водитель автомобиля Тойота «Карина», следуя по улице Кирова с. Бичура, не справился с рулевым управлением и совершил съезд с проезжей части. В результате ДТП женщина 1983 года рождения получила ранения различной степени тяжести.



В воскресенье на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 1128 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 78 водителей, находящиеся за рулем в состоянии опьянения. Из них 13 человек сели за руль пьяными повторно.



Фото: pixabay.com

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