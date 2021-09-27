В Бурятии сельчанин избил женщину поленом

Парочка выпивала, а затем поссорилась
В полицию поселка Онохой Заиграевского района поступило сообщение о том, что в жилом доме избивают женщину. На место тут же выехала группа задержания вневедомственной охраны с участковым.
Дверь в квартиру открыла женщина со следами крови на лице. Она рассказала, что ее знакомый несколько раз ударил ее поленом по лицу и голове. После того, как она пригрозила вызвать полицию, обидчик ушел.
Росгвардейцы вызвали пострадавшей «скорую» и отправились на поиски злоумышленника. Вскоре мужчину задержали возле одного из продуктовых магазинов поселка.
58-летний местный житель был доставлен в полицию. В ходе опроса выяснилось, что после совместного распития спиртного между мужчиной и женщиной возникла ссора. Задержанный схватил лежащее полено и нанес своей знакомой несколько ударов.
По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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