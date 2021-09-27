В районе Бурятии горел спорткомплекс

Огнем повреждены раздевалка и сауна





В ночь с 26 на 27 сентября в поселке Таксимо Муйского района произошел пожар в здании банно-прачечного комбината. На момент прибытия огнеборцев в здании горела раздевалка, сауна и спортзал.

На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось около полутора часов, еще свыше часа – на проливку. В результате пожара повреждены помещения раздевалки, сауны, а также потолочные перекрытия. Уничтожения помещения спортзала и перехода огня на основные конструкции здания пожарные не допустили. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание электрооборудования.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС