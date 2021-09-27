Житель Бурятии обгорел на пожаре в гараже

Возгорание произошло в ходе сварочных работ



Вчера в поселке Саган-Нур Мухоршибирского района произошло загорание в гараже. Находившийся внутри мужчина получил ожоги, однако смог самостоятельно выбраться из горящего помещения.

Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание за 11 минут. В результате пожара огнем поврежден снегоход. Предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Пострадавший госпитализирован в районную больницу.



Фото: «Номер один» Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание за 11 минут. В результате пожара огнем поврежден снегоход. Предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Пострадавший госпитализирован в районную больницу.Фото: «Номер один»

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