27.09.2021
Житель Бурятии обгорел на пожаре в гараже

Житель Бурятии обгорел на пожаре в гараже

Возгорание произошло в ходе сварочных работ

Вчера в поселке Саган-Нур Мухоршибирского района произошло загорание в гараже. Находившийся внутри мужчина получил ожоги, однако смог самостоятельно выбраться из горящего помещения.

Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание за 11 минут. В результате пожара огнем поврежден снегоход. Предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Пострадавший госпитализирован в районную больницу.

Фото: «Номер один»
пожар


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