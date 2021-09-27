В Бурятии браконьеры выловили около 240 омулей

Ущерб составил более 1,7 млн рублей





В Бурятии вблизи села Кабанск сотрудники СОБРа Росгвардии и полицейские задержали двух браконьеров. Злоумышленники попались, когда причалили к берегу Селенги и выгружали мешки с рыбой и сети из лодки.

«При досмотре правоохранители обнаружили у них 70-метровую рыболовную сеть, а в мешках около 240 особей байкальского омуля общим весом более 140 килограммов. Задержанные, 40 и 39-летние жители Кабанского района, доставлены в полицию для принятия правового решения. Предварительный ущерб составляет более 1,7 млн рублей», - сообщили в Росгвардии Бурятии.



