В Бурятии нашли мужчину, заблудившегося в лесу

Однако за время поисков в лесах пропали еще два человека



В Бурятии спасатели нашли мужчину, который заблудился в лесах Бичурского района в ходе сбора дикоросов. Потерявшийся ранее сам выходил на связь и передал свои координаты. Однако, по прибытии на место, спасатели не обнаружили мужчину. К поискам местного жителя также присоединились сотрудники Бичурского и Буйского лесничества.

В ходе поиска заблудившегося мужчину обнаружила группа Бичурского лесничества в зимовье неподалеку от реки Большой Куналей.



Однако, как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, спасатели пока остаются в лесу, поскольку поступила информация о еще двух потерявшихся жителях.



Фото: «Номер один» В ходе поиска заблудившегося мужчину обнаружила группа Бичурского лесничества в зимовье неподалеку от реки Большой Куналей.Однако, как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, спасатели пока остаются в лесу, поскольку поступила информация о еще двух потерявшихся жителях.Фото: «Номер один»

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