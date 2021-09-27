В Бурятии убийца бизнесмена получил 23 года колонии строгого режима

Мужчина застрелил своего партнера, заподозрив его в краже выручки





В Бурятии суд вынес приговор в отношении 55-летнего жителя Забайкальского края. Мужчина обвинялся в убийстве, разбое и незаконном обороте оружия.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, двое жителей Забайкальского края совместно осуществляли пассажирские перевозки, а также имели нелегальный заработок в сфере незаконного оборота драгоценных металлов. Позднее один из них решил расправиться со своим деловым партнером из-за подозрений в том, что тот утаил часть выручки.2 августа 2019 года, возвращаясь из Бодайбо в Читу, они сделали остановку в лесу на территории Муйского района, где стали готовить еду. В этот момент злоумышленник подошел к спутнику со спины и выстрелил ему в голову из самодельного оружия. Затем мужчина похитил ценные вещи, травматический пистолет и дорогостоящий автомобиль потерпевшего, на котором они ехали, и вместе со своим приятелем, сопровождавшим их в поездке, закопал в лесу тело покойного.На начальном этапе поиски исчезнувшего мужчины проходили в Забайкальском крае и в Иркутской области. Позже останки убитого раскопали дикие звери, и летом 2020 года на них наткнулся работник расположенной рядом железной дороги. После этого расследованием занялись сыщики из Бурятии. Чтобы раскрыть убийство, отрабатывался ряд версий, в рамках которых проводились оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в соседних регионах. В результате удалось установить полную картину преступления и задержать делового партнера потерпевшего.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, дело рассматривала коллегия присяжных. Она признала обвиняемого виновным и не заслуживающим снисхождения. Приговором суда мужчине назначено 23 года лишения свободы в колонии строгого режима. Его приятель признан виновным в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления и приговорен к штрафу в размере 150 тыс. рублей.Фото: «Номер один»