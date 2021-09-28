В Бурятии пожилая женщина на «Тойоте» сбила пешехода и оказалась в больнице

Наезд случился на пешеходном переходе



ДТП произошло на ул. Ленина в селе Кырен Тункинского района. 67-летняя женщина за рулем «Тойоты Пробокс» на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 32-летнего мужчину. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате наезда пострадали и водитель, и пешеход. Они доставлены в больницу.

Фото: «Номер один» Фото: «Номер один»

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