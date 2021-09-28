Пьяный улан-удэнец разбил припаркованный автомобиль

Причины своего поступка мужчина вспомнить не смог



Полиция Улан-Удэ расследует уголовное дело в отношении 35-летнего горожанина, обвиняемого в умышленном повреждении чужого имущества.

«В одну из августовских ночей улан-удэнец после распития спиртного с друзьями повредил автомобиль, припаркованный во дворе дома на улице Пушкина. Мужчина разбил заднее боковое стекло чужой автомашины и оставил трещину на лобовом. Ущерб составил 10 тысяч рублей», - сообщили в МВД Бурятии.



Очевидцы происшествия вызвали полицию, дебошира сразу задержали. Когда улан-удэнец проспался, он не смог вспомнить о случившемся и объяснить мотив своего поступка.



Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался, трудоустроен. Причиненный ущерб он уже возместил.



Фото: pixabay.com «В одну из августовских ночей улан-удэнец после распития спиртного с друзьями повредил автомобиль, припаркованный во дворе дома на улице Пушкина. Мужчина разбил заднее боковое стекло чужой автомашины и оставил трещину на лобовом. Ущерб составил 10 тысяч рублей», - сообщили в МВД Бурятии.Очевидцы происшествия вызвали полицию, дебошира сразу задержали. Когда улан-удэнец проспался, он не смог вспомнить о случившемся и объяснить мотив своего поступка.Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался, трудоустроен. Причиненный ущерб он уже возместил.Фото: pixabay.com

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