В Бурятии предприимчивый сельчанин разобрал на металл сломавшийся в лесу трактор

К счастью для владельцев, сдать детали в металлолом парень не успел





Летом этого года в полицию поселка Усть-Баргузин поступило заявление о краже трактора. Предприниматель, занимающаяся заготовкой и переработкой древесины, сообщила, что неизвестный похитил трактор из леса, где он был оставлен в связи с поломкой. В ожидании ремонта техника стояла в лесу около месяца, а хозяева периодически проверяли сохранность имущества. Ущерб заявительница оценила в 600 тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель. Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался. Постоянного источника дохода он не имеет.Выяснилось, что гражданин собирал в лесу металлолом и, обнаружив брошенную технику, решил украсть ее. На грузовой машине друга он перевез трактор в другую часть леса, где частично разобрал, чтобы в последующем сдать в пункт приема металла. Однако сделать это не успел, поскольку не нашел кран для погрузки металлических деталей.«В настоящее время похищенное изъято в полном объеме. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com