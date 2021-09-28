Гибель стажера на ЛВРЗ признали несчастным случаем на производстве

Трудовая инспекция выявила на предприятии нарушения



Уполномоченная по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова получила ответ от Государственной инспекции труда относительно несчастного случая на ЛВРЗ. Напомним, 27 августа там был травмирован 18-летний студент-практикант колледжа железнодорожного транспорта. Его доставили в республиканскую больницу, где спустя три дня он скончался . У парня осталась беременная невеста.

Как сообщили Юлии Жамбаловой в трудовой инспекции, комиссией, образованной работодателем, проведено расследование несчастного случая. Как выяснилось, его причиной стала неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии эффективного функционирования системы управления охраны труда, а также в необеспечении безопасности работников при осуществлении технологических процессов. На основании собранных материалов расследования несчастного случая комиссия квалифицировала его как несчастный случай, связанный с производством.



Фото: Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СКР





Как сообщили Юлии Жамбаловой в трудовой инспекции, комиссией, образованной работодателем, проведено расследование несчастного случая. Как выяснилось, его причиной стала неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии эффективного функционирования системы управления охраны труда, а также в необеспечении безопасности работников при осуществлении технологических процессов. На основании собранных материалов расследования несчастного случая комиссия квалифицировала его как несчастный случай, связанный с производством.Фото: Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СКР

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