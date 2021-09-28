Жительница Бурятии ударила ножом сожителя и бросила его умирать в подъезде

Женщина вызвала скорую, когда мужчина уже был мертв





25 сентября в одном из домов Закаменска убили 45-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 28-летнюю сожительницу покойного. В ходе допроса она рассказала подробности об обстоятельствах расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, мужчина и женщина познакомились в колонии-поселении, где вместе отбывали наказание. После освобождения они стали жить вместе в Закаменске, где приобрели квартиру на средства материнского капитала, так как еще в колонии женщина родила ребенка. Однако спустя несколько месяцев совместной жизни сожители стали злоупотреблять спиртным.В течение трех дней до происшествия они употребляли алкоголь. Утром 25 сентября женщина стала искать деньги, которые откладывала, но не нашла их и обвинила сожителя. Из-за этого между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемая схватила нож и нанесла им удар мужчине в грудь, а затем выгнала его из квартиры. Через некоторое время она пошла в магазин за очередной порцией спиртного, в подъезде прошла мимо тела сожителя и лишь по возвращении позвонила в полицию и скорую. На тот момент мужчина был уже мертв.«В настоящее время обвиняемая заключена под домашний арест. По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете Бурятии.Фото: Следственный комитет Бурятии