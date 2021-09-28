Жительница Бурятии ударила ножом сожителя и бросила его умирать в подъезде

Женщина вызвала скорую, когда мужчина уже был мертв
25 сентября в одном из домов Закаменска убили 45-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 28-летнюю сожительницу покойного. В ходе допроса она рассказала подробности об обстоятельствах расправы.
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, мужчина и женщина познакомились в колонии-поселении, где вместе отбывали наказание. После освобождения они стали жить вместе в Закаменске, где приобрели квартиру на средства материнского капитала, так как еще в колонии женщина родила ребенка. Однако спустя несколько месяцев совместной жизни сожители стали злоупотреблять спиртным.
В течение трех дней до происшествия они употребляли алкоголь. Утром 25 сентября женщина стала искать деньги, которые откладывала, но не нашла их и обвинила сожителя. Из-за этого между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемая схватила нож и нанесла им удар мужчине в грудь, а затем выгнала его из квартиры. Через некоторое время она пошла в магазин за очередной порцией спиртного, в подъезде прошла мимо тела сожителя и лишь по возвращении позвонила в полицию и скорую. На тот момент мужчина был уже мертв.
«В настоящее время обвиняемая заключена под домашний арест. По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете Бурятии.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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