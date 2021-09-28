Улан-удэнец ограбил 87-летнюю пенсионерку-инвалида

Похищенные украшения мужчина пропил





В полицию Улан-Удэ поступило заявление о грабеже от местной жительницы. Женщина рассказала, что ухаживает за двумя своими родственниками с ограниченными возможностями: 87-летней тётей и её сыном. В апреле, когда она находилась в больнице, а уход за ними осуществляла знакомая, у пенсионерки были похищены золотые серьги с рубином. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.

Женщина добавила, что узнала о произошедшем только спустя несколько месяцев. Также ей стало известно, что имущество у пожилой женщины отобрал гостивший у них приятель её неходячего сына. В ходе совместного распития спиртного и возникшего конфликта он попросил хозяйку добровольно отдать ему золотые изделия. Однако получил отказ и, толкнув пенсионерку, снял их сам.Вскоре 39-летний злоумышленник был задержан. Выяснилось, что похищенные украшения он по паспорту друга сдал в ломбард. Вырученные деньги приятели пропили.Как сообщили в МВД Бурятии, ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за имущественные преступления. Нигде не работает. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com