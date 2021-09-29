Бывший руководитель РАЛХа Бурятии не смог обжаловать приговор

Министерского поста в Карелии Алексей Щепин уже лишился





Верховный суд Бурятии отклонил апелляционную жалобу бывшего руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии (РАЛХ) Алексея Щепина. Приговор Октябрьского райсуда, признавшего экс-чиновника виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, оставлен без изменений и вступил в законную силу.

Напомним, по версии следствия, 24 марта 2010 года РАЛХ передал в аренду коммерческой организации лесной участок площадью 20 гектаров. Он был расположен на территории Бабушкинского лесничества в Кабанском районе, в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне Байкала.На этом участке по закону запрещены сплошные рубки деревьев, добыча полезных ископаемых, а также иная деятельность, наносящая ущерб экосистеме. Однако 23 июня 2010 года Щепин, исполняя обязанности руководителя агентства, зная о запрете, но, действуя в угоду руководству коммерческого предприятия, подписал приказ и незаконно утвердил положительное заключение государственной экспертизы предоставленного арендатором проекта освоения участка.Проект включал в себя работы по добыче полезных ископаемых песчано-гравийных пород, а также создание складов и промплощадкок, предусматривающих сплошные рубки. Его реализация привела к изменению гидрологического режима, уничтожению мест обитания объектов животного мира, к началу эрозионных процессов и другим негативным природным процессам, наносящим вред уникальной экосистеме Байкала.В конце июня этого года Октябрьский райсуд признал Алексея Щепина виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года. Однако в связи с истечением срока давности его освободили от наказания. Сам экс-руководитель РАЛХа свою вину в инкриминируемом преступлении так и не признал.Как сообщал «Номер один», в августе 2015 году Щепина сняли с должности руководителя агентства лесного хозяйства Бурятии с формулировкой «в связи с недостаточными мерами по организации работы по противодействию лесным пожарам». Правда, через некоторое время он возглавил Управление охраны и защиты лесов Рослесхоза, а с мая 2017 года - министерство природных ресурсов и экологии Карелии. После вынесения приговора Алексей Щепин покинул министерскую должность в Карелии с формулировкой «по собственному желанию».Фото: russianstock.ru